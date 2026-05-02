A partir del lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán efectivo desde las 19 horas

Foto: FocoUy.

La Unión de Trabajadores de PedidosYa emitió un comunicado informando que a partir del lunes 4 de mayo, no se podrá pagar en efectivo a partir de las 19 horas, en todo el país.

El sindicato se reunió recientemente con el Ministerio del Interior y altas Autoridades de la Policía Nacional para solicitar la implementación de esta medida, que según ellos "se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras".

"Esta decisión constituye un logro significativo del colectivo de trabajadores, en tanto responde directamente a uno de los principales factores de riesgo a los que estamos expuestos diariamente: la circulación de dinero en efectivo en horarios nocturnos, situación que nos vuelve especialmente vulnerables frente a rapiñas y hechos de violencia", expresaron en el comunicado.

Aclaran que este es un primer paso, y que resulta imprescindible continuar profundizando en la implementación de nuevas medidas que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas.