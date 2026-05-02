La Unión de Trabajadores de PedidosYa emitió un comunicado informando que a partir del lunes 4 de mayo, no se podrá pagar en efectivo a partir de las 19 horas, en todo el país.
A partir del lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán efectivo desde las 19 horas
El sindicato afirma que esta medida "se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras".
El sindicato se reunió recientemente con el Ministerio del Interior y altas Autoridades de la Policía Nacional para solicitar la implementación de esta medida, que según ellos "se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras".
"Esta decisión constituye un logro significativo del colectivo de trabajadores, en tanto responde directamente a uno de los principales factores de riesgo a los que estamos expuestos diariamente: la circulación de dinero en efectivo en horarios nocturnos, situación que nos vuelve especialmente vulnerables frente a rapiñas y hechos de violencia", expresaron en el comunicado.
Aclaran que este es un primer paso, y que resulta imprescindible continuar profundizando en la implementación de nuevas medidas que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas.
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