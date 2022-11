Periodista declaró como testigo por filtración del Plan de Inteligencia del Estado

El periodista Eduardo Preve declaró este martes ante Fiscalía, en calidad de testigo, por la filtración del Plan de Inteligencia Estratégica del Estado. Se amparó en el derecho y no reveló sus fuentes.

Su abogado, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, aseguró que su conducta no fue delictiva y que la calidad de testigo no cambiará, porque “no se puede mutar la calidad de testigo a la calidad de indagado si los hechos se conocían desde el primer momento, como es este el caso”, afirmó.