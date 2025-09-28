RECIBÍ EL NEWSLETTER
    SE REUNIERON ESTE DOMINGO

    Para colorados episodio en casa de Ferrero "marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado"

    Ojeda sostuvo que dialogaron con la fiscal Ferrero y que les dijo "con mucha claridad que este episodio no la iba a amedrentar".

    El Partido Colorado se reunió de forma extraordinaria este domingo, luego del atentado contra la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, que ocurrió en la madrugada.

    "El episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado, que nos impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado", señala el Partido Colorado en un comunicado conjunto que leyó el secretario general, Andrés Ojeda, durante la conferencia.

    Ojeda dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó con varios integrantes del Partido Colorado y que el ministro del Interior brindó "los detalles que podía".

    También sostuvo que dialogaron con la fiscal Ferrero y que les dijo "con mucha claridad que este episodio no la iba a amedrentar".

