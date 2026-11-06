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Papa León XIV subió al papamóvil en el Parque Rodó y va camino a plaza Independencia

"Encantado de estar aquí", sostuvo cuando llegó al país, descendió del avión y fue recibido por el presidente de la República.

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El presidente Orsi recibió al papa León XIV. Foto: Foco UY

El presidente Orsi recibió al papa León XIV. Foto: Foco UY

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A las 16:19 horas, el papa León XIV arribó a territorio uruguayo en el avión que lo trajo desde Roma. En el Aeropuerto de Carrasco lo esperan autoridades religiosas y políticas. Tras descender, sus primeras palabras fueron "encantado de estar aquí".

En paralelo, en distintos puntos de Montevideo, fieles se convocan para recibir al papa, que se dirigirá primero hasta la plaza Independencia, en un recorrido por la rambla de Montevideo.

Las campanas de la Catedral Metropolitana de Montevideo y de todas las iglesias del país sonaron en el momento de la llegada del avión del papa León XIV a territorio uruguayo.

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Eran las 16:35 cuando León XIV descendió del avión y fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi. "Encantado de estar aquí", le dijo el sumo pontífice al mandatario uruguayo. Desde allí fue trasladado hasta la Base Aérea, para dirigirse luego hacia Kibón.

La comitiva del papa León XIV avanzó por Avenida de las Américas para tomar la rambla de Montevideo hacia la Plaza Independencia. El sumo pontífice saludó al público que lo acompañó en el trayecto.

Cerca de las 17:30 horas, pasó por la zona de Kibón en la rambla de Montevideo.

Finalmente, el esperado trayecto en papamóvil comenzó en la zona de Parque Rodó, sobre 17:37. Y siguió camino, más cerca de los fieles, primero por la rambla y después por Paraguay y hacia 18 de Julio, hasta llegar a la plaza Independencia.

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