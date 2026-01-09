RECIBÍ EL NEWSLETTER
Orsi viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea, anunció el canciller

El canciller Lubetkin dijo que la firma definitiva del acuerdo de libre comercio ente el Mercosur y la Unión Europea se hará en Asunción el viernes o sábado de la semana que viene.

El canciller Mario Lubetkin aseguró que el presidente Yamandú Orsi viajará a Asunción la semana que viene para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Esa firma, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, será el viernes o sábado de la semana próxima en Asunción porque Paraguay ejerce en este semestre la presidencia rotativa del Mercosur.

“Si bien no tienen que ir los presidentes (a la firma), mi sensación es que por la importancia del evento los presidentes van a estar”, dijo Lubetkin, y agregó: “El presidente de Uruguay va a ir”.

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"

La firma

La firma del TLC entre el Mercosur y la UE se hará finalmente tras la aprobación del acuerdo este viernes por parte de los 27 países de la Unión Europea.

Primero hubo una votación presencial entre los embajadores de cada país reunidos en Bruselas, y luego se hizo la ratificación por parte de los primeros ministros o presidentes de cada miembro.

De esta forma, aseguró el canciller uruguayo, se llegó a las cifras exigidas para la aprobación del acuerdo, esto es: 55% de los países de la UE a favor y que esto represente a su vez el 65% de la población total del bloque regional.

Con esta aprobación doble, la presidenta del Consejo de la UE Ursula von der Leyen viajará con una amplia comitiva europea a Asunción para firmar el acuerdo comercial con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

