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Mañana del martes

Un joven fue baleado en Cerro Norte y denunció a un amigo suyo por haberlo atacado

Según dijo el herido, ambos se encontraban en Santín Carlos Rossi y Santa Cruz de la Sierra cuando su amigo lo baleó. Hizo la denuncia en su contra.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un joven de 24 años fue baleado a las siete de la mañana de este martes cuando se encontraba en Santín Carlos Rossi y Santa Cruz de la Sierra, frente al Liceo 70, en el barrio Cerro Norte.

El herido llegó por sus propios medios al Hospital del Cerro donde los médicos le diagnosticaron una herida de bala con entrada y salida en el brazo izquierdo. Se encuentra fuera de peligro.

Según supo Subrayado, el herido dijo que se encontraba con su amigo, quien le disparó. Por eso, hizo la denuncia en su contra.

Foto: Subrayado. Policía trabaja cerca de la Fortaleza del Cerro.
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Un hombre grave al ser baleado en la cara cerca de la Fortaleza del Cerro

Policías fueron a la escena en la mañana pero no encontraron indicios.

La víctima no tiene antecedentes penales.

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