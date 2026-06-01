Orsi pidió disculpas si su proceder con la compra de la camioneta ofendió intereses y se mostró dispuesto a pagar los USD 25.000

El presidente Yamandú Orsi publicó este lunes un video en el que dio explicaciones sobre el proceso de compra de la camioneta con un descuento de 25.000 dólares, pocos días antes de asumir la Presidencia de la República.

El mandatario explicó que antes de asumir el cargo entendió que "no estaba bien" generar el gasto al Estado con la compra de un vehículo por parte de Presidencia al comienzo de su gestión. En esos días, se le planteó la posibilidad de cambiar su auto del año 2020 por la misma marca y el modelo de 2024.

"Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío consideré viable la propuesta", que estaba condicionada a sus posibilidades económicas. "Como el precio que me propusieron desde la automotora me resultó razonable decidí hacer la compra", indicó.

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Orsi dijo que desde el primer día como presidente se movilizó con su propio auto y lo hizo durante el primer año de gestión, y que hoy alterna con otro vehículo de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia.

El presidente sostuvo que el valor de la operación está registrado en la factura que presentó y que su patrimonio de ingresos figura en su declaración jurada. "Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso", reconoció.

Orsi afirmó que siempre se ha movido con la verdad y que eso se refleja en la documentación que presentó. "Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque de ser así se transforma en mentira", remarcó.

Reconoció que "es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable", pero que "jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado".

El presidente dijo que se hizo cargo del costo y lo ofreció para su trabajo como presidente.

Con respecto a la elección del vehículo eléctrico utilizado el día de la asunción, Orsi aseguró que "no se vincula para nada con esta compra" y que se buscaron otras opciones que no resultaron viables.

"Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo, y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora", expresó.

Por último, pidió disculpas si su proceder lesionó u ofendió intereses de algún individuo o colectivo. "Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos, con la verdad y con la gente", concluyó.