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APLICACIÓN PROVISIONAL

Orsi mantendrá reunión virtual con presidentes del Mercosur y representantes de la Unión Europea el 1º de mayo

A partir de ese día, comenzará la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, sin aranceles, para más de 700 millones de consumidores.

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El presidente Yamandú Orsi tiene previsto mantener una reunión virtual con sus pares del Mercosur y representantes de la Unión Europea el próximo viernes 1º de mayo, a partir de la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción del Paraguay. A partir de ahí, el Parlamento Europeo le solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que verifique la legalidad del acuerdo comercial. A la espera del pronunciamiento judicial, que podrá demandar un año y medio, la Comisión Europea optó por la aplicación provisional del acuerdo, que es resistido por agricultores de Francia e Italia.

El tratado permitirá el intercambio entre ambos bloques sin aranceles en una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores. Facilitará a la UE las exportaciones de automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.
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Los Parlamentos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay ya ratificaron el acuerdo y notificaron a la Unión Europea.

DÍA DE LOS TRABAJADORES

El presidente Yamandú Orsi tiene previsto asistir al acto por el Día de los Trabajadores el 1º de mayo en avenida del Libertador a partir de las 10 de la mañana.

Bajo la consigna "Por trabajo, salario y justicia social. El Uruguay es su gente", la central obrera tendrá entre los ejes de su plataforma reivindicativa una estrategia nacional de desarrollo, el diálogo social, el impuesto del 1% al 1% más rico y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

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