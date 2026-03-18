Al menos 9 personas fueron detenidas este miércoles en más de 8 allanamientos realizados en los barrios Aguada, Reducto y Villa Muñoz.
Ocho allanamientos en bocas de venta de drogas terminó con la detención de al menos 9 personas
En los procedimientos que se realizaron en los barrios Aguada, Reducto y Villa Muñoz fueron incautadas armas, droga y sistemas de videovigilancia.
La Policía llevó adelante un trabajo de inteligencia que permitió dar con bocas de venta de drogas, que habían sido denunciadas.
En los procedimientos fue incautada droga (pasta base, cocaína y marihuana) 2 armas, cámaras y sistemas de videovigilancia.
Seguí leyendo
Siete hombres y una mujer detenidos en allanamientos; integraban banda que estafaba mediante cuento del tío
Todos los detenidos están a disposición de la Justicia.
Temas de la nota
Lo más visto
CRONOGRAMA
BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
INUMET
Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados
testimonio
Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
modus operandi
Policía descubre insólita modalidad de robo de autos en Parque Batlle: ladrones usan un guinche
LA CAUSA DE MARSET EN EE.UU.
Dejá tu comentario