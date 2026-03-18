Ocho allanamientos en bocas de venta de drogas terminó con la detención de al menos 9 personas

Al menos 9 personas fueron detenidas este miércoles en más de 8 allanamientos realizados en los barrios Aguada, Reducto y Villa Muñoz.

La Policía llevó adelante un trabajo de inteligencia que permitió dar con bocas de venta de drogas, que habían sido denunciadas.

En los procedimientos fue incautada droga (pasta base, cocaína y marihuana) 2 armas, cámaras y sistemas de videovigilancia.

Todos los detenidos están a disposición de la Justicia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2034386746507452500&partner=&hide_thread=false Detenidos en varios allanamientos en los barrios Villa Muñoz, Reducto y Aguada. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/6MpuPSi2hX — Subrayado (@Subrayado) March 18, 2026