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AGUADA-REDUCTO-VILLA MUÑOZ

Ocho allanamientos en bocas de venta de drogas terminó con la detención de al menos 9 personas

En los procedimientos que se realizaron en los barrios Aguada, Reducto y Villa Muñoz fueron incautadas armas, droga y sistemas de videovigilancia.

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Al menos 9 personas fueron detenidas este miércoles en más de 8 allanamientos realizados en los barrios Aguada, Reducto y Villa Muñoz.

La Policía llevó adelante un trabajo de inteligencia que permitió dar con bocas de venta de drogas, que habían sido denunciadas.

En los procedimientos fue incautada droga (pasta base, cocaína y marihuana) 2 armas, cámaras y sistemas de videovigilancia.

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Siete hombres y una mujer detenidos en allanamientos; integraban banda que estafaba mediante cuento del tío

Todos los detenidos están a disposición de la Justicia.

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