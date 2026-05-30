Precio de combustibles en junio: la nafta sube 6%, el gasoil aumenta 7% y el supergás no sube

El gobierno resolvió aumentar el precio de la nafta y del gasoil en junio, al tiempo que mantiene sin cambios el precio del supergás.

El aumento definido, que rige desde la hora cero del lunes 1 de junio, es de 6% para la nafta y 7% par el gasoil.

De esta forma, la nafta súper sube a 93,36 pesos por litro y el gasoil 50S pasa a 61,76 pesos por litro.

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El gobierno señaló en un comunicado que “el precio de venta al público fijado para el gasoil se ubica significativamente por debajo de su valor de referencia, el cual implicaría un incremento del 22%”.

Y sobre el supergás indica que se resolvió “congelar el precio ante la llegada del invierno”.

Los precios durante junio:

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