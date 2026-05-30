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BARRIO LAVALLEJA

Joven herido de un disparo en la pierna durante una rapiña: dos delincuentes le robaron la moto

Un joven de 20 años fue herido de un disparo de arma de fuego en una pierna cuando resistió la rapiña de su moto. Los dos delincuentes escaparon.

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Un joven de 20 años iba a buscar a su novia, en moto, cuando dos delincuentes lo abordaron para robársela. Ocurrió en el barrio Lavalleja, en Gambeta esquina Pasaje D, este sábado de tarde.

El joven resistió la rapiña y uno de los delincuentes le efectuó un disparo a una de sus piernas.

Los delincuentes, que llegaron en moto también, huyeron hacia el barrio 40 Semanas.

Foto: Subrayado. 
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La Policía acudió al lugar y en la calle encontró un casquillo de bala. El joven fue trasladado a un centro de salud.

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