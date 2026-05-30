Joven herido de un disparo en la pierna durante una rapiña: dos delincuentes le robaron la moto

Un joven de 20 años iba a buscar a su novia, en moto, cuando dos delincuentes lo abordaron para robársela. Ocurrió en el barrio Lavalleja, en Gambeta esquina Pasaje D, este sábado de tarde.

El joven resistió la rapiña y uno de los delincuentes le efectuó un disparo a una de sus piernas.

Los delincuentes, que llegaron en moto también, huyeron hacia el barrio 40 Semanas.

La Policía acudió al lugar y en la calle encontró un casquillo de bala. El joven fue trasladado a un centro de salud. image

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