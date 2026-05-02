Oca advierte intento de estafa a sus usuarios mediante mensaje de texto

La empresa Oca advirtió que delincuentes están enviando mensajes de texto donde informan sobre supuestos puntos por vencer, buscando generar urgencia para que las personas hagan clic en un enlace fraudulento.

Según explicaron esos links redirigen a páginas falsas que imitan la estética oficial de la financiera.

Allí se solicita ingresar datos personales, contraseñas o códigos, lo que permite a los estafadores robar información sensible e incluso realizar operaciones en nombre de la víctima, como solicitar préstamos.

Seguí leyendo Emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de muebles de madera fue estafado en 154.000 pesos

Desde Oca remarcan que nunca envían enlaces por sms ni solicitan claves o datos personales por ese medio.

Toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de sus canales verificados.

Ante este tipo de mensajes recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos e ingresar siempre a la web escribiendo la dirección manualmente y, en caso de duda, eliminar el mensaje y reportarlo a la empresa.

El objetivo de estas maniobras es claro, aprovechar el descuido o la urgencia para acceder a datos personales, por lo que la principal herramienta para evitarlas sigue siendo la precaución.