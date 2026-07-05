Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, informó el domingo el gobierno venezolano.
Nuevo balance: terremotos en Venezuela ya dejan 3.342 muertos
De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.
De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.
El último balance reportó el sábado 2.954 muertos y 16.592 heridos, especialmente en La Guiara, estado vecino de Carcas, que quedó devastado por los sismos.
Seguí leyendo
Venezuela entierra cuerpos no identificados tras terremotos que dejan más de 3.000 muertos
En desarrollo.
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
LAVALLEJA LÍMITE CON MALDONADO
Conductor y niño de 4 años murieron tras choque de vehículos en puente de arroyo Sauce; hay varios heridos
SINIESTRO FATAL
Tres mayores murieron y un menor está internado grave tras incendiarse una vivienda en Piedras Blancas
CIUDAD DEL CARMEN
Femicidio en Durazno: capturaron al hombre que mató a una mujer de 42 años; estaba a seis kilómetros del hecho
VACACIONES EN MONTEVIDEO
Un viaje en tren para toda la familia: una propuesta para preservar la historia en el barrio Peñarol
A las 8:37
Dejá tu comentario