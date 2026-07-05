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CIFRAS OFICIALES

Nuevo balance: terremotos en Venezuela ya dejan 3.342 muertos

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.

AFP

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Los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, informó el domingo el gobierno venezolano.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también han dejado 16.740 heridos.

El último balance reportó el sábado 2.954 muertos y 16.592 heridos, especialmente en La Guiara, estado vecino de Carcas, que quedó devastado por los sismos.

AFP
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Venezuela entierra cuerpos no identificados tras terremotos que dejan más de 3.000 muertos

En desarrollo.

FUENTE: AFP

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