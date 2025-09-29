RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE ECONOMÍA

"No nos hagamos un daño a nosotros mismos", dijo Oddone ante críticas de la oposición a nuevo impuesto mínimo global

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció un acuerdo con la OCDE para no gravar con el nuevo impuesto mínimo global a las empresas que están en zona franca en Uruguay, y que no lo pagan en ningún otro país.

Oddone-DAT-lunes-29

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que el impuesto mínimo global propuesto en el proyecto de ley de presupuesto no gravará a las empresas que están instaladas en zonas francas, si es que no lo pagan en ningún otro país, y en ese sentido anunció un acuerdo con la OCDE.

Esto quiere decir que las empresas que ya pagan el impuesto en otro país, pasarán a pagarlo en Uruguay, por eso Oddone habla de relocalizar un impuesto que ya se paga en otro lugar. La novedad es que en el caso de que una empresa no lo esté pagando afuera, la OCDE va a reconocer los derechos que tiene esa empresa para no pagar impuestos por estar en zona franca.

En este sentido, Oddone dijo que el sistema político nacional no debe “autoinfringirse un daño”, y pidió a la oposición(sin nombrarla directamente) que apoye al gobierno en este nuevo impuesto que, aseguró, es clave para financiar gran parte del incremento de ingresos que requiere la administración para llevar adelante el presupuesto planteado.

Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero

“No nos hagamos un daño a nosotros mismos, créanme que es audaz pero va alineado a mantener el clima de negocios”, dijo Oddone este lunes de mañana durante una presentación en un evento convocado por la Fundación DAT y el senador colorado Pedro Bordaberry.

“Si algo tiene claro el presidente Orsi es que la inversión privada es la clave para poder crecer más”, agregó el ministro de Economía.

E insistió: “No hay nadie en el gobierno introduciendo cambios que alteren el clima de negocios porque está en las antípodas de lo que queremos hacer”.

