Negociación con ANEP "carece de profundidad" y "genera más incertidumbre", según Fenapes

Para la federación hay tres ejes fundamentales: el presupuesto, el retroceso de la política educativa, la persecución y el no respeto de los derechos ni de la ley de negociación colectiva. "Creemos que el gobierno está a tiempo de tomar medidas en el asunto y llamar a una gran mesa de negociación real, seria, porque además están con serias dificultades de correlaciones de fuerzas", dijo. Y agregó: "La sociedad en su conjunto está dando una señal muy clara de que la discusión de la educación no va por una imposición de una transformación educativa que no se consultó y que cada vez queda más aislada".