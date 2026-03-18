Una mujer de 73 años que estaba internada grave tras un accidente en Playa Arazatí, en San José, murió en las últimas horas, informó la Armada Nacional.
Murió una segunda víctima del auto que cayó por barrancas en San José
La nueva víctima tenía 73 años; tras el accidente, había quedado con heridas graves y estaba internada en Montevideo.
El auto desbarrancó el domingo y, en consecuencia, una mujer —cuya edad no fue divulgada— murió en el lugar.
En tanto, la de 73 años, había sido trasladada grave a una mutualista en Montevideo, donde permaneció algunas horas internada pero no sobrevivió.
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Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
Un hombre, que manejaba el vehículo, resultó con heridas. Según indicaron familiares de las víctimas, el auto cayó tras ceder parte del terreno.
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