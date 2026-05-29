Murió el hombre que fue baleado en el pecho en discusión callejera en Nuevo París

Murió el hombre que fue baleado en el pecho en una discusión callejera ocurrida en el límite de los barrios Nuevo París y Belvedere.

Información primaria aportada por familiares a Subrayado señala que el incidente tuvo lugar en Aldao y General Hornos. Las cámaras de la zona muestran que hubo una discusión entre varias personas, según indicó la Policía.

Uno de los involucrados le disparó al hombre, quedando herido de gravedad. Personal de Grupo PADO lo llevó al centro de salud donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

El hombre contaba con medidas cautelares por violencia doméstica y portaba tobillera electrónica. En la escena trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios. Embed #AHORA | Falleció el hombre que ingresó baleado al Hospital del Cerro. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/IoswvH1uPQ — Subrayado (@Subrayado) May 29, 2026

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