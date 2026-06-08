Gobierno fijó la fecha para el pago del medio aguinaldo para los funcionarios públicos

El Poder Ejecutivo estableció que sea el 18 de junio la fecha para el pago de la primera parte del medio aguinaldo para los funcionarios públicos.

La disposición abarca a los funcionarios de Presidencia de la Republica, los 14 Ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Además, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay.

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También, los funcionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Fiscalía General de la Nación, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Instituto Uruguayo de Meteorología y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

La suma a percibir es equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, indica el decreto del Consejo de Ministros.