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18 DE JUNIO

Gobierno fijó la fecha para el pago del medio aguinaldo para los funcionarios públicos

La disposición abarca a los funcionarios de Presidencia, Ministerios, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, TCA, ANEP, Udelar, UTEC. ASSE. Fiscalía, INAU, INISA, Inumet y Jutep.

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El Poder Ejecutivo estableció que sea el 18 de junio la fecha para el pago de la primera parte del medio aguinaldo para los funcionarios públicos.

La disposición abarca a los funcionarios de Presidencia de la Republica, los 14 Ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Además, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay.

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También, los funcionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Fiscalía General de la Nación, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Instituto Uruguayo de Meteorología y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

La suma a percibir es equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, indica el decreto del Consejo de Ministros.

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