Murió la mujer baleada en La Cruz de Carrasco; la policía encontró casi 50 casquillos de bala

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja por estas horas para esclarecer una balacera que dejó a una mujer muerta y casi 50 casquillos de bala esparcidos en media cuadra en Antonio Pereira y Juan Agazzi, en La Cruz de Carrasco.

Una de las balas impactó en la cabeza de una mujer de 25 años que estaba en el lugar. Estuvo internada en estado muy grave hasta que este sábado se constató su muerte, por lo que el caso pasó a ser un homicidio.

Todo ocurrió a última hora de la tarde de este viernes; la Policía primero supo que la mujer había ingresado herida a la emergencia del Hospital Pasteur a donde llegó trasladada en un auto particular.

Luego, se ubicó la escena de la ráfaga de disparos en La Cruz de Carrasco que fue preservada por personal de Investigaciones y el PADO para que Policía Científica realice las pericias.

Los investigadores trabajan ahora con pericias balísticas para saber si se utilizó más de un arma en el ataque que dejó casi 50 casquillos de bala y relevaron cámaras y testigos, para dar con los responsables del crimen de la mujer.