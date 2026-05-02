RECIBÍ EL NEWSLETTER
    policiales

    Murió la mujer baleada en La Cruz de Carrasco; la policía encontró casi 50 casquillos de bala

    Todo ocurrió a última hora de la tarde de este viernes; la Policía primero supo que la mujer había ingresado herida a la emergencia del Hospital Pasteur a donde llegó trasladada en un auto particular.

    cruz

    El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja por estas horas para esclarecer una balacera que dejó a una mujer muerta y casi 50 casquillos de bala esparcidos en media cuadra en Antonio Pereira y Juan Agazzi, en La Cruz de Carrasco.

    Una de las balas impactó en la cabeza de una mujer de 25 años que estaba en el lugar. Estuvo internada en estado muy grave hasta que este sábado se constató su muerte, por lo que el caso pasó a ser un homicidio.

    Todo ocurrió a última hora de la tarde de este viernes; la Policía primero supo que la mujer había ingresado herida a la emergencia del Hospital Pasteur a donde llegó trasladada en un auto particular.

    Luego, se ubicó la escena de la ráfaga de disparos en La Cruz de Carrasco que fue preservada por personal de Investigaciones y el PADO para que Policía Científica realice las pericias.

    Los investigadores trabajan ahora con pericias balísticas para saber si se utilizó más de un arma en el ataque que dejó casi 50 casquillos de bala y relevaron cámaras y testigos, para dar con los responsables del crimen de la mujer.

    Lo más visto

    Foto: AFP.
    combustibles

    Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
    caso moisés

    Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario
    calle antonio pereira

    Joven de 26 años baleada en la cabeza en Cruz de Carrasco tiene muerte cerebral; incautan más de 20 casquillos
    DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

    Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
    REPERCUSIONES

    Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado

    Te puede interesar

    Foto: traslado a policlínica de Capitán Tula video
    policiales

    Moisés Martínez en Emergencias del Hospital Pasteur a la espera de evaluación de salud mental
    Foto: FocoUy.
    seguridad trabajadores

    A partir del lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán efectivo a partir de las 19 horas
    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera video
    homicidio

    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera

    Dejá tu comentario