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ESTADOS UNIDOS

Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country estadounidense

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, se ganó el título de "reina de la música country".

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La estrella estadounidense de la música country Dolly Parton, recordada por éxitos como "Jolene", murió a los 80 años, informó su familia este martes.

"Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús", dijo su sobrino en un video publicado en redes sociales.

Afirmó que la artista, ganadora de múltiples premios, abrió las "puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida".

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La familia no dio a conocer la causa de la muerte, pero la cantante había hablado de sus recientes problemas de salud. Su esposo Carl Dean murió el año pasado.

El presidente Donald Trump calificó su muerte como una "pérdida para millones" de personas y ordenó que las banderas en Estados Unidos se izaran a media asta durante una semana en honor a la artista.

En mayo, Parton había anunciado la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, al referir preocupaciones constantes por su salud.

En videos publicados en sus cuentas de redes sociales dijo que, aunque el tratamiento para una enfermedad no especificada marchaba bien, aún no estaba preparada para actuar sobre el escenario.

Parton creció en la pobreza en Tennessee y su prolífica carrera abarcó unas seis décadas, durante las cuales escribió unas 3.000 canciones, incluida la balada icónica "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional en la voz de Whitney Houston.

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, se ganó el título de "reina de la música country".

FUENTE: afp

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