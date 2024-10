Ministro de la Corte Electoral habló sobre cómo se puede votar sin la credencial, multas y voto anulado

En las valijas está la urna, sobres con hojas de votación, la tablet, los sobres y todo lo requerido para que se proceda al acto electoral.

“El plazo para entregar las hojas venció el lunes 14 de octubre. Los partidos partidos que cumplieron con esa reglamentación en tiempo y forma, van a tener sus hojas de votación en el cuarto secreto desde las 8:00 de la mañana. Aquellos que no cumplieron, se tienen que encargar ellos de la logística de distribución. Por eso, sobre todo si uno va a votar a primera hora de la mañana, es conveniente llevar la hoja de votación”, indicó el ministro de Corte Electoral.

LA CREDENCIAL

Para votar, el requisito es la credencial cívica. En caso de que el ciudadano no cuente con la misma, debe presentar la cédula de identidad y conocer la serie y el número de su credencial. En el buscador de la Corte Electoral se puede acceder tanto a esta información como al circuito que le corresponde a cada votante.

LOS PLEBISCITOS

Garchitorena explicó que quienes deseen adherir a uno o los dos plebiscitos, deben añadir la papeleta correspondiente a cada uno con el Sí. La de color blanco es la del sistema previsional y la amarilla la de allanamientos nocturnos.

“Quien no desee adherir a ninguno de los plebiscitos, no introduce ninguna de las papeletas en el sobre”, aclaró.

LAS LISTAS

En esta elección hay 1.735 hojas de votación en todo el país. En el 2019 fueron alrededor de 1.000.

Para votar tanto a la fórmula presidencial como a las cámaras de senadores, representantes y los candidatos a integrar la Junta Electoral de cada departamento se introduce una sola hoja en el sobre. Esto es distinto a las elecciones internas de junio, cuando se votó con dos hojas, una por los órganos deliberativos nacionales y otra a nivel departamental.

VOTO AL LEMA

Si una persona desea votar únicamente a la fórmula presidencial pero no a legisladores, puede introducir dos listas distintas dentro del mismo partido y realiza el voto al lema.

“También es un voto para que ese partido tenga bancas en Senadores, en Diputados y en la Junta Electoral”, agregó Garchitorena.

ANULADO

Una de las formas de voto anulado es que una persona coloque una lista de un departamento y de otro. “Sería voto anulado por objeto extraño, porque la hoja de votación de Canelones en Montevideo es un objeto extraño”, explicó.

También se anula con hojas de votación de distintos partidos en un sobre. “Anula todo el contenido del sobre”, señaló, incluso si colocó papeletas por plebiscitos.

“Otra forma de anular el voto es poner más de tres hojas idénticas. Hasta dos se puede entender”, dijo. “Pongo dos hojas de votación, pero pongo tres papeletas del Sí, eso invalida todo el contenido del sobre”, añadió.

CIRCUITOS ACCESIBLES

Si una persona necesita votar en un circuito accesible, pero el que le corresponde por credencial no lo es, puede concurrir a otro dentro de su misma serie, que sí lo sea.

“Como vota fuera de su circuito, ahí tiene que exhibir la credencial cívica necesariamente, y vota observado, porque se va a verificar antes de escrutar ese voto, que no haya votado dos veces”, sostuvo.

Para no anular el voto, tampoco se debe colocar la bolsita de nylon o en sobres en los que en algunos casos se entregan las listas. Tampoco se deben colocar otros objetos extraños.

JUSTIFICACIÓN DEL NO VOTO Y MULTA

“Todas las personas que estén habilitadas para votar en el padrón, tienen la obligación de votar. Y si no van a sufragar, tienen la posibilidad de justificar la no emisión del voto, por razones de fuerza mayor, por razones de salud, por no encontrarse en el país. Si no justifican, deberán pagar la multa, que es el equivalente a una UR o dos si es un funcionario público o un profesional universitario”, detalló.

La justificación del no voto se hace después del balotaje, en caso de que se llegue a esa instancia, a través de la web de la Corte Electoral o en las oficinas.

En caso de quienes hayan viajado, deben justificar en un plazo de 30 días tras retornar al país.

RESULTADO

“No hay una hora. El resultado lo vamos a conocer a medida que cada comisión receptora -son 7.225- termine el escrutinio primario de cada circuito. Una vez que lo terminen, lo van a comunicar por la tablet, al centro de cómputo de la Corte y la Corte lo va totalizando. Lo que vamos a ver en pantalla es resultados reales del escrutinio primario, sin discriminar de qué circuitos son”, explicó.