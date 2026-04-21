Ministro de Educación apunta a la responsabilidad y colaboración de los padres para evitar bromas con amenazas en liceos

El ministro de Educación José Carlos Mahía aseguró que para evitar o terminar con las amenazas de tiroteos en liceos o locales de UTU, que realizan algunos estudiantes como una broma de mal gusto o como respuesta a un reto viral de redes sociales, es fundamental “la colaboración de los padres”.

“Para frenarlo no se va a arreglar solo con las autoridades de la educación o la Policía”, dijo Mahía este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10. “Las familias son claves en esto”, agregó.

“Se están tomando acciones preventivas. Vos estás seguro que la inmensa mayoría de las cosas no son reales, pero no las podés descartar. Eso genera distorsión en el funcionamiento de la institución y eso atenta con el objetivo que tenemos todos, de que tengan una asistencia regular y que mejoren los aprendizajes”, dijo Mahía.

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El ministro aseguró que este “fenómeno” de los retos virales y las amenazas escritas en los baños de los centros de estudio “viene en parte importados”, y mencionó “grupos de Whatsapp de Argentina” en los que están incluidos estudiantes uruguayos.

“Hubo tres casos donde se impuso medidas socioeducativas, pero sin la colaboración de los padres no lo vas a poder solucionar de fondo”, advirtió.

El ministro hizo el mismo llamado a la responsabilidad de los padres y las familias de los estudiantes que organizan peleas fuera de los liceos y que las filman para compartirlas en redes sociales.