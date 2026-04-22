La ministra de Industria, Fernanda Cardona, concurrió ante la comisión del Senado por el precio del combustible.
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Ministra de Industria concurrió a comisión del Senado por precio del combustible
"Están en juego también las finanzas”, dijo senador de la oposición. "Tiene una traducción muy importante de no incrementar el costo de vida de las familias", señaló legislador frenteamplista.
El senador del Partido Nacional, Carlos Camy, señaló que “el precio debería haber aumentado en otros términos” pero que “se tomó una determinación por parte del gobierno de acotar o de mitigar en el precio del combustible lo que correspondería de la aplicación de lo que evolucionó el precio del crudo, pero esto es una carrera larga y están en juego también las finanzas”.
“El ministro de Economía había evaluado en 30 millones de dólares las medidas de mitigación que se tomaron para la evolución del precio del 1 de abril pasado”, indicó.
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Desde la oposición solicitaron a la ministra que informe si al concluir el mes, fueron esos 30 millones de dólares o se requirieron más.
El senador frenteamplista, Daniel Caggiani, señaló que “se da una situación anómala” para fijar los precios de los combustibles por el contexto internacional, por el aumento del barril y la escasez.
“En el caso de Uruguay hay un criterio que establece la LUC que tiene como referencia el Precio de Paridad de Importación y el nuevo gobierno fijó además un tope de incremento del 7%, considerando un factor de estabilización de los combustibles, y con eso en abril se tomó una definición de no pasar a precios de valor de venta al conjunto de la población. Eso tiene un costo absorbido por parte del ente y del Estado uruguayo, pero tiene una traducción muy importante de no incrementar el costo de vida de las familias uruguayas”, explicó Caggiani y agregó: “El gobierno ha tomado medidas contracíclicas” si se compara con la región.
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