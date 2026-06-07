Imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas

Un hombre fue detenido e imputado por el homicidio ocurrido el pasado 18 de mayo en Barros Blancos.

El hombre de 31 años fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio en reiteración real con un delito de incendio en calidad de autor; como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días.

Fue detenido en la ciudad de Suárez, en Canelones, mediante tareas de vigilancia. Es poseedor de 3 antecedentes penales por los delitos de violencia privada y receptación.

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El caso

Personal policial recibió un llamado por un incendio en una vivienda ubicada en Camino Paso Escobar esquina San Ramón, jurisdicción de Seccional 25 Barros Blancos.

Una vez en el lugar y sofocado el fuego, encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años que fue identificado, contaba con antecedentes penales, el ultimo del año 2013.

La víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y quemaduras en la totalidad de su cuerpo.

El trabajo de Policía Científica en la escena permitió evidencias para trazar una línea de investigación, que siguió el Departamento de Homicidios.

A través de allanamientos y tareas de inteligencia, la Policía identificó y detuvo a: tres hombres de 18, 40 y 47 años de edad, ya condenados y que se encuentran cumpliendo prisión.