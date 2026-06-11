México inaugura su tercer Mundial con Sudáfrica, Shakira, Andrea Bocelli y protestas

Los aficionados al fútbol anhelan el inicio este jueves del tercer Mundial en México, donde varios colectivos sociales han prometido sembrar el caos para impulsar sus reivindicaciones.

El silbatazo sonará a las 13h00 locales para que las selecciones de México y Sudáfrica den inicio al mayor mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

Pero los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.

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El mayor evento del planeta fútbol estará organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

El torneo llega precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, el rechazo de visados para Estados Unidos o la guerra en Oriente Medio, que llevó a Irán a trasladar su campo base de Arizona a Tijuana.

A partir de ahora, el balón intentará tomar el protagonismo para dirimir si la España de Lamine Yamal, el Portugal de Cristiano Ronaldo o la Francia de Kylian Mbappé pueden desbancar a la Argentina de Lionel Messi, que aspira a revalidar el título de Catar.

Confianza en el Tricolor

Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica.

Y Shakira estrenará la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

La colombiana ya presentó el himno "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no asistirá a la apertura, que asegura transcurrirá "sin problemas" pese a la presión de las protestas que desde la semana pasada han impuesto el caos en la capital mexicana.

La inauguración "se va a llevar a cabo muy bien", insistió el jueves en su conferencia de prensa diaria.

México es el país con mayor afición de los tres coorganizadores y su estadio Azteca es una "catedral del fútbol", "bendecida por los dioses" de este deporte, en palabras el miércoles del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Pero en esta edición no vive la pasión de sus dos mundiales anteriores.

Una encuesta reveló el lunes que solo 35% de los mexicanos confía en la Tricolor, que nunca ha pasado de cuartos de final en la historia de los Mundiales.

La competición se celebra además en un contexto de relaciones deterioradas con los Estados Unidos de Donald Trump, que ha amenazado con intervenir en suelo mexicano contra los cárteles de la droga.

En México se disputan 13 partidos y los elevadísimos precios de los boletos dejaron fuera de los estadios a las clases populares.

FUENTE: AFP