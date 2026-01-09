Meteorología emitió una advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes ; el fenómeno rige desde la hora 20:00 y hasta la 01:00.

"Ciclón extratropical afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos; afectando la franja centro y extendiéndose gradualmente al sur y este", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas son:

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Río Negro: Grecco.

Rocha: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona, José Enrique Rodó y Santa Catalina.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Todo el departamento.