RIGE HASTA LA HORA 22:00

Meteorología emitió advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas fuertes y persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El fenómeno que rige hasta la hora 22:00 podrá ocasionar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Un frente cálido afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias (abundantes/copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia naranja son:

Meteorología actualizó advertencia amarilla por persistencia de tormentas fuertes y lluvias abundantes

Flores: Andresito.

Paysandú: Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas y Porvenir.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Soriano: Egaña, Mercedes, Palmitas y Risso.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia amarilla son:

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Santa Bernardina.

Flores: Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Goñi.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Merinos, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Sarandí de Navarro.Rivera : Amarillo, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones y Tranqueras.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, José Enrique Rodó, Santa Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

