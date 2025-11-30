RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en artigas

Mataron a tiros a un hombre en Artigas y detuvieron al presunto autor en el puente internacional

Por el caso la Policía detuvo al presunto autor y tiene a otro hombre requerido, ambos brasileños.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 32 años fue asesinado sobre las cuatro de la madrugada de este domingo en la ciudad de Artigas. Se encontraba en Calle 7 en Cerro Ejido cuando fue atacado a tiros y murió en el lugar.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la Policía detuvo al presunto autor del homicidio en el Puente Internacional de la Concordia. Tiene 32 años y es brasileño.

Asimismo, hay otro brasileño requerido.

El fallecido contaba con antecedentes penales, informó la Policía.

Los investigadores buscarán determinar el motivo del ataque y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

