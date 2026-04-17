Más detalles del proyecto de transporte: pasos a desnivel y nuevas imágenes de 8 de Octubre y Avenida Italia

La Intendencia de Montevideo dio a conocer nuevos detalles del proyecto de transporte que busca reordenar la movilidad en la ciudad, además de agilizarla, con intervenciones importantes en 18 de Julio, Avenida Italia y 8 de Octubre. Entre las novedades, se destaca la construcción de cinco pasos a desnivel.

Tres de esos pasos a desnivel estarán sobre Avenida Italia, en los cruces con Luis Alberto de Herrera, Bulevar Batlle y Ordóñez y Avenida Bolivia. Los otros dos se ubicarán en 8 de Octubre, también en los cruces con Luis Alberto de Herrera y Bulevar Batlle y Ordóñez.

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El plan incluye 50 kilómetros de troncales de circulación exclusiva para el transporte colectivo, con dos grandes ejes: Zonamérica–Plaza Independencia y El Pinar–Plaza Independencia.

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A nivel de circulación, se prevén cambios relevantes que no habían sido detallados hasta ahora. Habrá modificaciones en el sentido de calles como Soriano y Martín C. Martínez en la zona de 18 de Julio, y Rousseau en 8 de Octubre, además de la creación de un par vial junto a Joanicó y Urquiza.

También se implementarán carriles discontinuos para el ingreso de vehículos particulares y carriles continuos para la salida en 18 de Julio y 8 de Octubre, junto con la derivación del tránsito hacia calles paralelas. El proyecto suma dársenas de estacionamiento temporal y obras viales complementarias en ambas avenidas.

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Se confirma que habrá ciclovías a lo largo de toda la extensión de Avenida Italia y 18 de Julio.

El sistema prevé la incorporación de buses eléctricos biarticulados, paradas cerradas e inteligentes y semaforización adaptativa.

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El documento señala que el proyecto surge teniendo en cuenta el enlentecimiento de los traslados, el aumento del uso de vehículos particulares y los cambios en la ciudad. La IMM informó que el parque vehicular creció en más de 100.000 unidades en cinco años, pasando de 626.940 en 2021 a 727.527 en 2026.

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El proyecto cuenta con participación de empresas de transporte, trabajadores, usuarios, la academia y comerciantes, aunque aún hay definiciones pendientes, como el circuito en Ciudad Vieja, el diseño de espacios públicos, la operativa del sistema y la organización de zonas de carga y descarga.

También la IMM dio a conocer una nueva imagen del proyecto frente al edificio comunal.