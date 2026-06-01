Los precios del petróleo subieron este lunes tras informes de que Estados Unidos mantuvo su postura en las negociaciones con Irán, mientras las bolsas asiáticas lograron evadir la incertidumbre gracias a la demanda de acciones ligadas a la inteligencia artificial.
Precios del petróleo vuelven a subir, pero siguen en el entorno de los 90 dólares el barril
Tras subir de 75 a casi 120 dólares en marzo, con el inicio de la guerra contra Irán, los precios del petróleo internacional bajaron a cerca de 90 dólares por barril.
El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subía 2,88% a 89,88 dólares, mientras que su equivalente mundial Brent del mar del Norte se cotizaba alrededor de 93,38 dólares, un aumento de 2,48% desde el cierre del viernes.
En marzo, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo internacional pasó de un promedio de 75 dólares el barril, a 120. Y en ese nivel se mantuvo hasta que volvió a bajar, ahora alrededor de 90 dólares.
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El aumento de este lunes se dio luego de que los precios del petróleo cayeran más de 11% la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura completa del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas.
Sin embargo, medios estadounidenses reportaron el fin de semana que el presidente Donald Trump envió a Irán una nueva versión de un posible acuerdo que mantiene varios puntos de negociación abiertos, disipando la expectativa de poner fin rápidamente al conflicto.
Pese a la incertidumbre, la cotización en las bolsas de fuerte presencia tecnológica dio optimismo a los inversores.
La bolsa de Seúl subía más del 4% gracias a la demanda de sus empresas tecnológicas como Samsung Electronics y su rival SKhynix.
Las bolsas de Taipéi, Tokio, Manila, Wellington y Singapur también registraron alzas.
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