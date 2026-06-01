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EN MARZO LLEGARON A USD 120

Precios del petróleo vuelven a subir, pero siguen en el entorno de los 90 dólares el barril

Tras subir de 75 a casi 120 dólares en marzo, con el inicio de la guerra contra Irán, los precios del petróleo internacional bajaron a cerca de 90 dólares por barril.

Precios del petróleo vuelven a subir, pero siguen en el entorno de los 90 dólares el barril. Foto: AFP

Precios del petróleo vuelven a subir, pero siguen en el entorno de los 90 dólares el barril. Foto: AFP

Los precios del petróleo subieron este lunes tras informes de que Estados Unidos mantuvo su postura en las negociaciones con Irán, mientras las bolsas asiáticas lograron evadir la incertidumbre gracias a la demanda de acciones ligadas a la inteligencia artificial.

El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subía 2,88% a 89,88 dólares, mientras que su equivalente mundial Brent del mar del Norte se cotizaba alrededor de 93,38 dólares, un aumento de 2,48% desde el cierre del viernes.

En marzo, cuando comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo internacional pasó de un promedio de 75 dólares el barril, a 120. Y en ese nivel se mantuvo hasta que volvió a bajar, ahora alrededor de 90 dólares.

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El aumento de este lunes se dio luego de que los precios del petróleo cayeran más de 11% la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura completa del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, medios estadounidenses reportaron el fin de semana que el presidente Donald Trump envió a Irán una nueva versión de un posible acuerdo que mantiene varios puntos de negociación abiertos, disipando la expectativa de poner fin rápidamente al conflicto.

Pese a la incertidumbre, la cotización en las bolsas de fuerte presencia tecnológica dio optimismo a los inversores.

La bolsa de Seúl subía más del 4% gracias a la demanda de sus empresas tecnológicas como Samsung Electronics y su rival SKhynix.

Las bolsas de Taipéi, Tokio, Manila, Wellington y Singapur también registraron alzas.

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