Comienzan obras en la curva de Punta Gorda donde ocurrieron varios accidentes: habrá desvíos durante cinco meses

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará este lunes las obras de ajuste de la inclinación del suelo y repavimentación en la Rambla República de México, entre Araucana y 6 de Abril, en Punta Gorda. Los trabajos tendrán un costo aproximado de $33 millones y una duración estimada de cinco meses.

Las obras serán en la curva de Rambla República de México y Perinetti, un lugar que ha sido escenario de varios accidentes de tránsito fatales y graves en los últimos meses, incluidos dos choques fatales ocurridos en agosto y setiembre de 2025.

Según informó la comuna, la obra se desarrollará en tres etapas. Durante la primera —que se extenderá por unos dos meses y medio— se construirán nuevos desagües y se reconstruirán las dos sendas de circulación hacia el Centro. En la segunda etapa —de un mes y medio— se reconstruirán las dos sendas de circulación hacia el este. La tercera comprenderá la repavimentación de la vereda de la rambla, trabajos en el muro y terminaciones, con el tránsito ya restablecido en ambas calzadas.

Desvíos y líneas de ómnibus

Mientras duren los trabajos, el tránsito hacia el Centro será desviado por avenida Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth. La circulación hacia el este se mantendrá por la rambla durante toda la obra.

Además, se establecerán flechamientos en avenida Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth, así como prohibiciones de estacionamiento en Ciudad de París y Beyrouth para facilitar el tránsito desviado.

También se modificarán recorridos del transporte. La línea D1 al Centro circulará por rambla, Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth antes de retomar su ruta habitual. La parada de Rambla y Beyrouth quedará suspendida y funcionará una provisoria en Beyrouth y Rambla. El bus turístico BT2 también será desviado por Bolivia, Ciudad de París y San Marino.

Curva peligrosa

La decisión de hacer obras en la curva fue anunciada por la IMM tras varios accidentes de tránsito. Pese a que en noviembre de 2025, fue instalado un radar para controlar el exceso de velocidad.

El 20 de agosto de 2025 murió una conductora de 45 años luego de chocar de frente con otro vehículo en ese tramo. Menos de un mes después, el 19 de setiembre, otro choque fatal dejó como víctimas a una mujer de 93 años y a un hombre de 28.

Según un diagnóstico de la comuna, en esa curva confluyen tres factores de riesgo: vehículos que circulan frecuentemente por encima de los 60 km/h permitidos, una inclinación insuficiente para mejorar la estabilidad en el giro y menor adherencia de los neumáticos durante los días de lluvia.

Las obras incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de unos 400 metros, rehacer los desagües y reforzar el muro de contención, con el objetivo de reducir la cantidad de choques en la zona.