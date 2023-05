Manu Ginóbili: su llegada a Uruguay y el vínculo con una murga reconocida

Ginóbili contó que conoce a la murga Agarrate Catalina. Y explicó cómo empezó a escuchar sus canciones. "Fue pura casualidad. No estoy muy en contacto con la música, con la murga menos. Un amigo me dice: ¿viste alguna vez a este grupo? Y me muestra un video en Youtube. Me encantó".

Agregó: "Estuve tres o cuatro años escuchándola bastante seguido. No la conocía para nada. Me impactó. Nunca los vi en vivo, pero siempre me quitan una sonrisa y me gusta mucho lo que hacen".