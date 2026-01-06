Mandatarios de Europa chocan con Donald Trump por sus pretensiones de anexar Groenlandia

Varios mandatarios de Europa , en particular los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido expresaron este martes en una declaración conjunta su apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Donald Trump sobre Groenlandia y pidieron que respete la Carta de Naciones Unidas.

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia (un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca) y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, declararon los mandatarios europeos, y subrayaron que el reino danés forma parte de la Alianza Atlántica al igual que Estados Unidos, que a su vez está vinculado a Copenhague por un acuerdo de defensa.

"¡Ya basta!". Así reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen (foto arriba), tras la nueva amenaza de anexión del presidente Donald Trump, que insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió en Facebook el jefe del gobierno groenlandés.

“Necesitamos Groenlandia”

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, dijo el lunes Trump en el avión presidencial durante una rueda de prensa.

FUENTE: AFP