RECIBÍ EL NEWSLETTER
GROENLANDIA PERTENECE A DINAMARCA

Mandatarios de Europa chocan con Donald Trump por sus pretensiones de anexar Groenlandia

Varios presidentes y mandatarios de Europa emitieron una declaración conjunta en la que cuestionan la idea de Donald Trump de anexar Groenlandia a Estados Unidos.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.&nbsp;

Foto: AFP. 

Varios mandatarios de Europa, en particular los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido expresaron este martes en una declaración conjunta su apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Donald Trump sobre Groenlandia y pidieron que respete la Carta de Naciones Unidas.

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia (un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca) y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, declararon los mandatarios europeos, y subrayaron que el reino danés forma parte de la Alianza Atlántica al igual que Estados Unidos, que a su vez está vinculado a Copenhague por un acuerdo de defensa.

Jens-Frederik-Nielsen-primer-ministro-de-Groenlandia-AFP

Ya basta”

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Venezuela: hubo disparos cerca del palacio presidencial en Caracas por vuelo de drones no autorizados

"¡Ya basta!". Así reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen (foto arriba), tras la nueva amenaza de anexión del presidente Donald Trump, que insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió en Facebook el jefe del gobierno groenlandés.

Necesitamos Groenlandia”

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, dijo el lunes Trump en el avión presidencial durante una rueda de prensa.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Colón. video
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 37 años en Colón; en la escena la Policía halló seis casquillos
Carolina Cosse: Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo video
SOBRE VENEZUELA

Carolina Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
Día de Reyes, día de playa. Foto: FocoUy
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde

Dejá tu comentario