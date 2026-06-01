Una joven está grave tras recibir un disparo en el pecho en Marconi: dijo que hombres disparaban a distancia

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.

Una joven de 25 años recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba en las inmediaciones de Burgueño y Enrique Castro, en el barrio Marconi. En el mediodía de este domingo, fue trasladada en un vehículo particular a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas.

La víctima explicó que había hombres disparando a distancia y que una de las balas le impactó en el pecho. Tras ser diagnosticada con una herida en el pecho sin orificio de salida de la bala, fue trasladada en grave estado al Hospital Maciel.

El caso está siendo analizado por investigadores de la zona operacional III mientras se monitorea su estado de salud.

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