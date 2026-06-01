Un niño de 9 años, y una mujer y un hombre de 26 fueron baleados en un ataque a tiros en barrio Capra

Un niño de 9 años, y una mujer y un hombre de 26 resultaron heridos de bala en un ataque a tiros ocurrido este lunes de tarde en el barrio Capra de Montevideo. El hecho ocurrió pasadas las 15 horas en inmediaciones de las calles Alfredo Zitarrosa y Jaime Roos.

Mientras la Policía era alertada a través de una llamada al 911 de varios disparos de arma de fuego en la zona, a la policlínica de Capitán Tula ingresaba el niño baleado junto a su padre, un hombre de 50 años, trasladados por un vehículo particular. Al niño se le diagnosticó una herida de bala que le ingresó por un glúteo y le salió por el abdomen, y fue derivado al Hospital Pereira Rossell.

La madre del niño dijo que iban al psicólogo cuando pasaron cuatro desconocidos en dos motos por el lugar y se dispararon entre ellos. Como resultado del tiroteo entre los delincuentes resultó herido el menor y una joven de 26 años que concurría al almacén, que también fue trasladada a la misma policlínica de ASSE, donde se le diagnosticó roce de bala en la región posterior del cráneo. Según los primeros datos, ambos casos no revisten gravedad.

En el lugar del hecho, fue detenido un joven de 24 años sin antecedentes penales, que no declaró nada sobre lo ocurrido, y otro de 26, con antecedentes, el que debió ser trasladado a Capitán Tula, donde le detectaron una herida de bala en el abdomen con orificio de entrada y salida. Fueron detenidos porque en un morral tenían drogas, según se informó.

En la escena, la Policía encontró varias vainas. El caso es investigado por personal de la seccional 18ª y de la Zona 3 de la Policía de Montevideo.