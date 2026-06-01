El meteorólogo Nubel Cisneros anunció ascenso de las temperaturas este miércoles y un sábado con lluvia en todo el país.
En menos de una semana ascenso de temperatura, lluvia en todo el país y luego vuelve el frío
El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a partir de este lunes entramos en el invierno climatológico. Esta noche se prevé una temperatura mínima de 5°.
"A partir del próximo miércoles las temperaturas van a tener un ascenso progresivo, tanto las máximas como las mínimas. Comienza a observarse algo de sol, miércoles, jueves y algo del viernes, ya la tarde del viernes mucha nubosidad. Sábado lluvia a partir de la tarde-noche en todo el país", adelantó.
Y agregó: "Mejora el domingo, pero bajan las temperaturas".
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El meteorólogo dijo que a partir de este lunes entramos en el invierno climatológico.
Para esta noche de lunes se prevé una temperatura mínima entre 5° y 8°. "Cuidado mañana mucha nubosidad", comentó.
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