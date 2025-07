Llamaron a Fratti desde el gobierno para decirle "que había sido muy fuerte con las declaraciones" sobre Bordaberry

“Si si claro, pero es que, es imposible que uno haga una declaración que conformen a todos, por supuesto, si. No, con el presidente no hablé, pero hay compañeros que me dijeron que capaz que había sido muy fuerte con las declaraciones. Y yo entiendo que es muy fuerte lo otro, porque esto que yo dije creo que nadie se puede ofender porque es lo que es. Lo que digo es que para tu acusar a otra persona de algo que no tenés cómo comprobar, tenés que tener determinadas credenciales que algunos no la tienen, y punto”, insistió Fratti.

Consultado entonces si no estaba arrepentido de lo dicho sobre Bordaberry, agregó: “Los que se tendrían que arrepentir son los que inician, porque cuando alguien dice que un frigorífico me llamó y dicen que tomo medidas porque, bueno, me están acusando de algo bastante feo que no estoy dispuesto a soportar”.

“Yo también tengo familia y cuando alguien deja la sospecha, capaz, hay una posibilidad, vamos a decirlo claramente, que coimeen al ministro, es absolutamente fuera de lugar”, apuntó Fratti, y finalizó: “Lo que dije de Bordaberry no es ninguna mentira, es una cosa conocida, cada uno tenemos que cargar la mochila con la que venimos”.