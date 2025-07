Imputaron por homicidio y simulación de delito al policía que mató a un joven de un disparo en el pecho

La víctima no tenía antecedentes penales. Tras ser baleado, el joven fue trasladado en un vehículo particular a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció. De inmediato, la Policía inició la investigación del caso y en primer lugar logró determinar donde había sido ataque, ya que la víctima no pudo dar detalles de lo ocurrido debido a la gravedad de las heridas. Luego, se pudo identificar la esquina de Machíes y Petrone como la escena del hecho.