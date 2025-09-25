RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Legisladores de Río de Janeiro votaron primas a policías entre 10% y 150% del salario, si matan criminales

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, que viven con frecuencia bajo el mando de narcotraficantes y otros grupos armados.

brasil-policias

En Río de Janeiro, la Asamblea Legislativa del Estado, aprobó una ley que otorga primas a ciertos policías si matan a criminales.

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar una prima de 10% a 150% de su salario "cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales".

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la Policía Civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la Policía Militar, que tiene un papel más represivo.

Foto: AFP. 
Seguí leyendo

Conmebol reconoce error arbitral en expulsión de jugador del Flamengo en la Copa Libertadores

La medida desató la indignación de los defensores de los derechos humanos.

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, que viven con frecuencia bajo el mando de narcotraficantes y otros grupos armados.

Una medida similar, bautizada "Bono del lejano oeste", estuvo vigente de 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Río, esto es, casi dos personas al día, según cifras oficiales. Este total representa, sin embargo, una caída de 19% respecto a 2023.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. La detención de El Pelón fue pasadas las once de la mañana de este jueves en Florida.
arrestado

Cayó en Florida El Pelón, delincuente requerido por tres homicidios de este mes
Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
José Gestal y Rivera

Nuevo crimen en Montevideo: un hombre fue asesinado de un disparo en el tórax, ocurrió en la zona de Buceo
Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Cerro Norte.
violencia criminal

Otro homicidio en el oeste de Montevideo: balearon a un hombre en un pasaje en Cerro Norte

Dejá tu comentario