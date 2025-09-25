Legisladores de Río de Janeiro votaron primas a policías entre 10% y 150% del salario, si matan criminales

En Río de Janeiro , la Asamblea Legislativa del Estado, aprobó una ley que otorga primas a ciertos policías si matan a criminales.

La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar una prima de 10% a 150% de su salario "cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales".

La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la Policía Civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la Policía Militar, que tiene un papel más represivo.

La medida desató la indignación de los defensores de los derechos humanos.

En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, que viven con frecuencia bajo el mando de narcotraficantes y otros grupos armados.

Una medida similar, bautizada "Bono del lejano oeste", estuvo vigente de 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales.

En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Río, esto es, casi dos personas al día, según cifras oficiales. Este total representa, sin embargo, una caída de 19% respecto a 2023.