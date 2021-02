Las últimas semanas del "Morro" García, su carrera y las repercusiones de su muerte

El delantero -que jugaba en Godoy Cruz argentino, club que anunció días atrás que no contaría con el futbolista en la próxima temporada- se encontraba en tratamiento psquiátrico.

Según medios internacionales el futbolista se habría quitado la vida.

Según fuentes cercanas al Morro García en Argentina, el goleador no se encontraba bien de ánimo en el último tiempo. Extrañaba a su hija, que estaba en Uruguay con quien fue su pareja y no la veía desde el inicio de las restricciones por la pandemia.

Según el diario El Sol de Mendoza, el futbolista estaba bajo tratamiento psiquiátrico durante los últimos meses.

Más allá de que estaba en medio de un litigio con la directiva de Godoy Cruz, club con el que tenía contrato hasta junio de este año, le ofrecieron visitar Uruguay el tiempo que necesitara para estar cerca de los suyos. Pero días más tarde, el Morro dio positivo en los controles que se realizaban habitualmente en los entrenamientos del Tomba.

El martes pasado recibió el alta tras superar la enfermedad, pero durante las últimas 48 horas todo lo que ocurría en torno al goleador uruguayo generó preocupación. Con el plantel en Buenos Aires disputando unos amistosos, el Morro no respondía los mensajes que los amigos le enviaban al celular. Luego de presentada la denuncia, efectivos policiales ingresaron a su apartamento en Mendoza y lo encontraron sin vida.

No era la primera vez que el Morro atravesaba un momento anímico complicado, en una entrevista años atrás contó los días difíciles que vivió en Brasil.

Carrera deportiva

Santiago Morro García, debutó en primera división en Nacional en el año 2008, en partido final por la liguilla frente a Defensor Sporting, donde entró por Diego Vera y anotó el 2 a 1 que le dio el título a los tricolores.

En 2011 se fue a Atlético Paranaense donde estuvo hasta 2012 y tuvo un duro episodio de depresión.

Luego jugó una temporada en el Kasimpasa de Turquía y otra de retorno en Nacional. En 2014 pasó a River Plate donde jugó hasta 2016 y desde allí estuvo radicado en Mendoza jugando en Godoy Cruz que lo adoptó como el club en el que jugó más tiempo en su carrera, 5 temporadas.

El Morro fue campeón del Torneo Apertura 2008 y Campeón uruguayo 2010/2011 con Nacional. El 21 de enero de 2014 terminó en prisión producto de un clásico de verano que terminó con una trifulca entre los futbolistas. En el programa Líbero de Tyc Sports de Argentina, el morro lo reveló como “lo peor de su carrera”

En la selección fue mundialista sub 20 en Egipto 2009 dirigido por Diego Aguirre. El Morro jugó 284 partidos en su carrera e hizo 116 goles. El lunes viajaba para Uruguay para jugar en Nacional.

MORRO CARRERA

Repercusiones

Nicolás Lodeiro, ex compañero de Santiago “El Morro” García en Nacional publicó en su cuenta de Twitter: “Morro, siempre te voy a recordar con esa sonrisa de gol. Que en paz descanses.”

Gastón Pereiro, que actualmente se encuentra en el Cagliari de Italia, publicó una foto junto al goleador en Nacional con el mensaje “Que en paz descanses Morro querido”.

El ex jugador de la selección, Álvaro Fernández, que también compartió plantel con el goleador en Nacional publicó “Descansa en paz morrón, apretado abrazo a la familia y sus amigos más cercanos.”

El Chino Recoba fue otra de las figuras que despidió al Morro. “Que tristeza. Hasta siempre Morro querido, que en paz descanses. Te vamos a extrañar”, fue el mensaje del ex jugador de Nacional.

Figuras de Argentina también despidieron al goleador uruguayo. “Tristísima noticia. Que en paz descanses Morro García. Mis condolencias paras sus familiares y amigos”, fue el mensaje del ex jugador de la selección Juan Pablo Sorín.

Los clubes donde brilló el “Morro” García también despidieron al goleador. “No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por “El Morro”, fue el mensaje de los tricolores.

Por su parte, Godoy Cruz de Mendoza, su actual club publicó: “Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros. Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses.”

El periodista argentino Juan Pablo Varsky recordó en su cuenta de Twitter dichos del goleador uruguayo en una entrevista radial. “Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, afirmó en 2019 el Morro García.