“A mi me gusta decirles presidente, porque es una forma también del respeto a lo que le dieron por el país y que al Uruguay todo, por lo menos a mi me hace sentir orgulloso”, comentó Lacalle Pou, y a modo de broma agregó: “Verlos ahora sentados acá juntos me retrotrae a esta gira artística que hicieron, no sé cómo les fue, en Buenos Aires, cuando me jubile puedo acompañarlos de maletero”.

Sanguinetti y Mujica presentaron días atrás, juntos, en Buenos Aires, el libro que recoge conversaciones políticas entre ambos.