La ley no prevé el cobro obligatorio de las bolsas de papel, afirma la Dinama

Este año, algunos comercios ofrecen en las cajas las de papel y también las cobran.

El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo a Subrayado que eso no está previsto en la ley y los comercios no tienen la obligación de cobrarlas. “Obviamente lo pueden hacer en el marco de sus políticas comerciales, pero no están obligados a cobrarlas”, enfatizó.

Con respecto a las bolsas plásticas, Nario afirmó que se estabilizó la reducción que hubo de su utilización entre un 75% y un 80%.

Por su parte, indicó que se han aplicado multas a comercios y fabricantes por unas 20.000 UR (casi 24 millones de pesos, unos 615.000 dólares).