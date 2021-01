La carta de una madre que perdió a su hijo atropellado por un conductor ebrio

La mujer se pregunta, ¿si ésto ocurrió con la legislación actual, qué se puede esperar si se aumenta a 0.3 el nivel de alcohol en sangre autorizado?

Nicolás Medina Fernández tenía 15 años cuando el 7 de abril de 2019 fue atropellado por un hombre de 26 años en la rambla de Kibón, Montevideo.

Salía de un cumpleaños de 15 y esperaba un Uber para volver a su casa. El hombre que lo atropelló estaba alcoholizado, con 1.57 gramos de alcohol en sangre.

Hoy, cuando se discute la posibilidad de modificar la ley de tolerancia cero, la madre del adolescente hizo pública una carta.

“Y si, muchos pensarán que ésto pasó estando en vigencia la ley de tolerancia 0. Tienen razón. Por eso vuelvo a preguntarme: ¿ómo pueden pensar siquiera que volver hacia atrás no traerá consecuencias terribles? ¿Cómo no entienden que, justamente, esto ocurrió estando en vigencia la ley de tolerancia 0? ¿Entienden que estando en vigencia esta ley pasó algo así?”

Y agrega: “¿Entienden lo que puede significar la modificación de la misma? ¿Entienden que se nos dirá pueden tomar y manejar? Sólo deberán parar cuando su nivel de alcohol en sangre llegue a 0.3. Hablamos de vidas, señores. No son números. No son cifras. Son personas que ya no están. Personas a las que se les arrebató el derecho a vivir.”

Después de dedicar una serie de interrogantes al senador y ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana, impulsor de la modificación, le pregunta:

“¿Qué proponen? ¿Tomen alcohol, manejen, pero cuando lleguen al 0.3 o 0.5 ahí deténganse? No puedo entenderlo, no lo entiendo, no lo voy a hacer”.

Y termina con un concepto aún más contundente: “Hace unos meses leí que esta medida (la de tolerancia 0) afectó mucho a productores y bodegueros y que privaba a los consumidores de la copa de vino diario sin culpas. Pienso en todos ellos e imagino el daño provocado y vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿pueden ustedes mirar a sus hijos? ¿pueden verlos crecer? ¿pueden escucharlos, verlos sonreir? ¿pueden abrazarlos? Yo ya no puedo, no lo tengo, Nico no está, 1.57 gramos de alcohol en sangre me lo arrancó de las manos. Entiendan por favor: NADIE impide la ingesta de alcohol, el que lo decida hacer que lo haga. Pero NO con un volante en las manos. NO con un arma que puede terminar con la vida de un inocente”.