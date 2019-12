Julio Méndez estará en la despedida de Pablo Falero

“Es un honor volver a correr un Carlos Pellegrini. Estar fuera de Argentina y que todavía los propietarios y aficionados me tengan presente, me llena de orgullo. Esta edición, será diferente porque se retira Pablo Falero, uno de los mejores jockeys que tuve como rival en la pista y un excelente compañero, con el que aprendí muchísimo. En lo personal, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me brindó en el comienzo de mi carrera en Buenos Aires. En San Isidro, están preparando una gran fiesta para Pablo y me siento un afortunado en poder participar de ella”, expresó Julio César Méndez.

TURF NACIONAL

Este sábado, en el Hipódromo Las Piedras, se disputarán 11 competencias, desde la hora 14:50, sobresaliendo los clásicos: “Ensayo” y “Producción Nacional”.

El domingo, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, se correrán 14 contiendas, a partir de la hora 15:30, destacándose el Clásico Estados Unidos de América y el Hándicap Especial Potri Flash.