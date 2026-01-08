RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves agradable y soleado, pero hacia el fin de semana vuelven las lluvias y posibles tormentas

Nubel Cisneros prevé un jueves fresco de mañana y caluroso de tarde. El viernes desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al sábado, pero no en todo el país.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Nubel Cisneros prevé un jueves fresco de mañana y caluroso de tarde. El viernes desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al sábado, pero no en todo el país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El viernes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas principalmente en las zonas norte y noreste, con periodos de mejoras parciales

Día de Reyes, día de playa. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable y ventoso con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas mejorando hacia la noche por el norte y litoral.

Jueves 8

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

Viernes 9

Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º

Sábado 10

Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 18º

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino

Te puede interesar

Foto: IDM. Reunión por sequía en Maldonado. video
Déficit hídrico

Orsi y Fratti se reunieron con el intendente de Maldonado por sequía: el presidente pidió no duplicar esfuerzos
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Escena del homicidio en ruta 102 y Coronel Raíz.
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi video
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi

Dejá tu comentario