Nubel Cisneros prevé un jueves fresco de mañana y caluroso de tarde. El viernes desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al sábado, pero no en todo el país.
Jueves agradable y soleado, pero hacia el fin de semana vuelven las lluvias y posibles tormentas
Nubel Cisneros prevé un jueves fresco de mañana y caluroso de tarde. El viernes desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al sábado, pero no en todo el país.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
El viernes comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas principalmente en las zonas norte y noreste, con periodos de mejoras parciales
Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde
El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable y ventoso con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas mejorando hacia la noche por el norte y litoral.
Jueves 8
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
Viernes 9
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º
Sábado 10
Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 18º
Dejá tu comentario