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A metros de ruta 1

Joven baleado en el barrio Maracaná: dijo que intervino en una pelea entre mujeres y fue atacado por varios hombres

El joven recibió un disparo en la pierna. En la escena, en una calle paralela a la ruta 1, la Policía incautó un casquillo.

El joven se encuentra fuera de peligro.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un joven de 23 años fue baleado en el barrio Maracaná, en una calle paralela a la ruta 1. Ocurrió a primera hora de la tarde de este viernes.

Según dijo la víctima, intervino para evitar una pelea entre dos mujeres. Enseguida, varios hombres se bajaron de un vehículo, lo golpearon, lo persiguieron y lo balearon.

El herido fue trasladado al Hospital del Cerro. Tuvo una herida de arma de fuego con entrada y salida en una pierna y se encuentra fuera de peligro, supo Subrayado. En la escena, policías de URPM IV incautaron un casquillo.

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El joven herido no tiene antecedentes penales. La Policía investiga para determinar cómo sucedieron los hechos y dar con el o los responsables.

El ataque ocurre en el oeste de Montevideo, cerca del barrio Cerro, que ha sido un epicentro de la violencia en las últimas semanas, con varios homicidios y tiroteos.

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