Joven de 23 años que era buscado por doble homicidio se entregó este viernes ante la Policía

Se entregó ante la Policía Lucas Garandán Bueno, joven de 23 años buscado por un doble homicidio en Maldonado .

La Jefatura fernandina había difundido un pedido de colaboración para dar con su paradero y este viernes se entregó, quedó detenido y a disposición de Fiscalía.

El crimen por el que estaba requerido ocurrió en el barrio Cerro Pelado, a las 21:30 horas del domingo 22 de marzo, en la calle Cerro Pororó. Dos hombres en moto dispararon desde una moto hacia una vivienda.

Dentro de la vivienda, un hombre de 37 años y con antecedentes por homicidio y estupefacientes resultó herido y fue trasladado. Murió el 31 de marzo. Otro, de 31 años y también con antecedentes por estupefacientes, murió en el lugar del hecho.

La investigación constó del análisis de vainas 9 mm y de cámaras de videovigilancia de la zona, que llevó primero a la detención de un joven de 18 años sin antecedentes, que se entregó el 26 de marzo tras saberse buscado y estar identificado. Este fue detenido y posteriormente condenado como coautor a 10 años de cárcel.