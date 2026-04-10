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MALDONADO

Joven de 23 años que era buscado por doble homicidio se entregó este viernes ante la Policía

Por este crimen, que ocurrió el 22 de marzo, se había entregado y fue condenado un joven de 18 años, que cumple la pena de 10 años de cárcel.

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La Jefatura fernandina había difundido un pedido de colaboración para dar con su paradero y este viernes se entregó, quedó detenido y a disposición de Fiscalía.

El crimen por el que estaba requerido ocurrió en el barrio Cerro Pelado, a las 21:30 horas del domingo 22 de marzo, en la calle Cerro Pororó. Dos hombres en moto dispararon desde una moto hacia una vivienda.

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Dentro de la vivienda, un hombre de 37 años y con antecedentes por homicidio y estupefacientes resultó herido y fue trasladado. Murió el 31 de marzo. Otro, de 31 años y también con antecedentes por estupefacientes, murió en el lugar del hecho.

La investigación constó del análisis de vainas 9 mm y de cámaras de videovigilancia de la zona, que llevó primero a la detención de un joven de 18 años sin antecedentes, que se entregó el 26 de marzo tras saberse buscado y estar identificado. Este fue detenido y posteriormente condenado como coautor a 10 años de cárcel.

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