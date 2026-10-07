Israel homenajea a las víctimas del 7 de octubre de 2023, en el ataque terrorista de Hamás dentro de su territorio

Acto en playa de Tel Aviv, Israel, este 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

Israel homenajea este miércoles a las víctimas del ataque de hace tres años perpetrado por el grupo terrorista Hamás, en una de la jornadas más sangrientas desde la creación del Estado hebreo.

En Reim, donde el 7 de octubre de 2023 se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado al amanecer por los terroristas, los allegados de las víctimas hicieron un minuto de silencio a las 06:29 (hora local), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza.

"Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre", dijo a la AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años junto a otras 360 personas en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

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"Me acuerdo de todo", añade. "El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando".

"Lo echo de menos", dice a su vez Anna Davitashvili, de 53 años, recordando a su hijo mayor Shaun, asesinado con 25 años junto a sus amigos en el festival Nova. "Siento tantísimo no haber podido salvarlo...", cuenta con lágrimas en los ojos.

También se realizó un minuto de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el terrible asedio.

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de terroristas de Hamás traspasaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del Ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 estaban ya muertos.

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en las últimas horas en el que presenta el 7 de octubre como "un día glorioso en la historia de nuestro pueblo".

El grupo terrorista dijo haber "roto el mito del Ejército invencible" y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue "la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento".

- Seguridad reforzada -

Los homenajes adquirieron este año una dimensión especial por ser las primeras desde la entrada en vigor, en octubre del año pasado, del alto el fuego en Gaza.

El territorio palestino quedó reducido a escombros y sumergido en una inmensa crisis humanitaria tras más de dos años de guerra que dejaron más de 74.000 muertos, según cifras de las autoridades de Hamás consideradas confiables por la ONU.

Los actos oficiales se celebraron en Jerusalén el lunes, una fecha fijada por el gobierno conforme al calendario hebreo. Participó allí primer ministro Benjamín Netanyahu.

Los eventos se realizan bajo una seguridad reforzada, a tres semanas de las elecciones generales en Israel y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el Ejército estaba en alerta por “información de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” por el aniversario.

Según las autoridades del enclave palestino, al menos dos personas murieron en ataques israelíes nocturnos contra el territorio.

Las elecciones del 27 de octubre serán las primeras desde los ataques.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para el primer ministro Netanyahu, quien en los últimos tres años lanzó también campañas militares masivas en Líbano e Irán, e intervino igualmente en Siria y Yemen.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques.

"Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró a periodistas en el sitio del festival Nova.

FUENTE: AFP