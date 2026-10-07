RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE CUMPLEN 3 AÑOS

Israel homenajea a las víctimas del 7 de octubre de 2023, en el ataque terrorista de Hamás dentro de su territorio

En aquel ataque terrorista de Hamás dentro del territorio de Israel mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a más de 250 que llevaron a Gaza.

Acto en playa de Tel Aviv, Israel, este 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

Acto en playa de Tel Aviv, Israel, este 7 de octubre de 2026. Foto: AFP

Israel homenajea este miércoles a las víctimas del ataque de hace tres años perpetrado por el grupo terrorista Hamás, en una de la jornadas más sangrientas desde la creación del Estado hebreo.

En Reim, donde el 7 de octubre de 2023 se celebraba el festival de música electrónica Nova, asaltado al amanecer por los terroristas, los allegados de las víctimas hicieron un minuto de silencio a las 06:29 (hora local), la hora exacta en que comenzó el ataque desde Gaza.

"Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre", dijo a la AFP Katia Zohar, la madre de Bar, asesinada con 23 años junto a otras 360 personas en ese festival a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

evitaron una tragedia, dijo el embajador de israel en uruguay sobre accionar de pasajeros en vuelo de flydubai
Seguí leyendo

"Evitaron una tragedia", dijo el embajador de Israel en Uruguay sobre accionar de pasajeros en vuelo de FlyDubai

"Me acuerdo de todo", añade. "El momento en que me llamó para que viniera a buscarla, porque había misiles volando (...) y luego cuando llamó desde la carretera, gritando que le estaban disparando".

"Lo echo de menos", dice a su vez Anna Davitashvili, de 53 años, recordando a su hijo mayor Shaun, asesinado con 25 años junto a sus amigos en el festival Nova. "Siento tantísimo no haber podido salvarlo...", cuenta con lágrimas en los ojos.

También se realizó un minuto de silencio en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el terrible asedio.

La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, coincidiendo con una festividad judía, cientos de terroristas de Hamás traspasaron la frontera tras lanzar una nutrida salva de cohetes desde Gaza.

Con fusiles y granadas, masacraron a familias en comunidades agrícolas y asaltaron comisarías y bases del Ejército, en una jornada que dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 estaban ya muertos.

Hamás, que sigue presente en Gaza pese a las incesantes promesas de Netanyahu de eliminar al movimiento, emitió un comunicado en las últimas horas en el que presenta el 7 de octubre como "un día glorioso en la historia de nuestro pueblo".

El grupo terrorista dijo haber "roto el mito del Ejército invencible" y aseveró que la ofensiva de hace tres años fue "la respuesta natural y la culminación de décadas de amargo sufrimiento".

- Seguridad reforzada -

Los homenajes adquirieron este año una dimensión especial por ser las primeras desde la entrada en vigor, en octubre del año pasado, del alto el fuego en Gaza.

El territorio palestino quedó reducido a escombros y sumergido en una inmensa crisis humanitaria tras más de dos años de guerra que dejaron más de 74.000 muertos, según cifras de las autoridades de Hamás consideradas confiables por la ONU.

Los actos oficiales se celebraron en Jerusalén el lunes, una fecha fijada por el gobierno conforme al calendario hebreo. Participó allí primer ministro Benjamín Netanyahu.

Los eventos se realizan bajo una seguridad reforzada, a tres semanas de las elecciones generales en Israel y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el Ejército estaba en alerta por “información de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” por el aniversario.

Según las autoridades del enclave palestino, al menos dos personas murieron en ataques israelíes nocturnos contra el territorio.

Las elecciones del 27 de octubre serán las primeras desde los ataques.

Las encuestas anticipan una difícil contienda para el primer ministro Netanyahu, quien en los últimos tres años lanzó también campañas militares masivas en Líbano e Irán, e intervino igualmente en Siria y Yemen.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que le reprocha no haber evitado los ataques.

"Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró a periodistas en el sitio del festival Nova.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Reglamentaron la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes
LAVALLEJA

Le hicieron creer que había ganado en la Tómbola y la estafaron por 167.000 pesos

Te puede interesar

Hubo cuatro homicidios el martes en Montevideo, tres en poco más de una hora, y uno de ellos era integrante de Los Puglia video
TRES DE LOS HOMICIDIOS EN LA NOCHE DEL MARTES

Hubo cuatro homicidios el martes en Montevideo, tres en poco más de una hora, y uno de ellos era integrante de Los Puglia
Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.
homicidio en el cerro

El paso a paso que permitió detener a un sospechoso de homicidio: se presentó ante los policías como inocente pero quedó detenido
Miércoles de lluvias y tormentas que ingresan por el oeste, se extienden a todo el país y siguen el jueves
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Miércoles de lluvias y tormentas que ingresan por el oeste, se extienden a todo el país y siguen el jueves