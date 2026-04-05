La Policía investiga el disparos de arma de fuego ocurridos en las primeras horas de este domingo frente a un local bailable ubicado en la zona de Contador Luis E. Lecueder y doctor Luis Bonavita, en el Buceo.
Investigan disparos desde un vehículo frente a local bailable de Buceo; presuntos autores habrían tenido una discusión en el lugar
Información a la que accedió Subrayado indica que en la escena se encontraron 4 vainas; no hubo personas lesionadas ni daños materiales.
Información a la que accedió Subrayado señala que los cuatro disparos provinieron de un vehículo que se detuvo frente al lugar. Posteriormente, se estableció que
Los presuntos autores serían 2 hombres que se habían retirado del local minutos antes, luego de mantener una discusión.
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En la escena fueron ubicadas 4 vainas. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.
La investigación está en curso.
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