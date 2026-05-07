El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la advertencia naranja pero mantiene la de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Inumet cesó la advertencia naranja pero mantiene la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Un frente frío afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, explica Meteorología. En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas:
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- Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
- Cerro Largo: Todo el departamento.
- Florida: Cerro Chato.
- Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía y José Pedro Varela.
- Rivera: Todo el departamento.
- Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayén, Punta del Diablo, San Luis Al Medio y Velázquez.
- Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
- Treinta y Tres: Todo el departamento.
La próxima actualización está prevista para las 18:15 horas.
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